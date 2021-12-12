Екатеринбург, , 13:16 — REGNUM Весной 2022 года может состояться объединительный поединок с участием российских боксеров Артура Бетербиева, являющегося обладателем чемпионских поясов по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), и Дмитрия Бивола, который является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом рассказал сам Бивол после своей победы над Умаром Саламовым в поединке проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Екатеринбурге.

Дмитрий Бивол Twitter.com/bivol_d

«Конечно, этот бой вероятен (весной). Я готов к большим вызовам, мы были и до завоевания титула готовы к боям с любыми чемпионами. Если бой с Бетербиевым будет организован, это будет замечательно», — приводит его слова ТАСС.

Также Бивол пожелал удачи Бетербиеву в его предстоящем поединке с представителем США Маркусом Брауном, в котором он будет защищать свои титулы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Бивол, являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победил другого российского спортсмена Умара Саламова.