Кемерово, 12 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 355 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 359 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 69, Новокузнецк — 53, Междуреченск — 40, Юрга — 31, Промышленновский МО — 22, Ленинск-Кузнецкий — 19, Анжеро-Судженск — 16, Белово — 15, Мыски — 12, Калтан — десять, Топкинский МО — десять, Киселевск — восемь, Полысаево — восемь, Яшкинский МО — шесть, Осинники — пять, Тайга — пять, Гурьевский МО — четыре, Яйский МО — четыре, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Новокузнецкий МР — три, Юргинский МО — три, Березовский — два, Прокопьевск — два, Мариинский МО — два, Кемеровский МО — один, Тисульский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 248 пациентов выздоровели, трое скончались.