Аскизский район, Хакасия, 12 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Аскизском районе Хакасии перед судом предстанет 26-летний местный житель по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Goodfon.ru Выстрел из ружья

Трагедия произошла ночью на охоте в тайге. По данным следствия, обвиняемый проявил преступную неосторожность, не убедившись в отсутствии посторонних лиц и выстрелил в сторону предполагаемого медведя патроном с картечью. В результате он ранил своего знакомого, который в результате скончался на месте.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в районный суд. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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