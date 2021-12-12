Вильнюс, , 13:12 — REGNUM За минувшие сутки со стороны Белоруссии были сделаны 22 выстрела. Об этом 12 декабря сообщает LRT со ссылкой на службу охраны госграницы Литвы.

Отмечается, что днем 11 декабря рядом с Лаздияйским районом на белорусской стороне были выпущены 20 выстрелов, а рядом с Шальчининкайским районом — выстрелили два раза.

LRT отмечает, что за сутки пограничники не пропустили из Белоруссии в Литву 8 мигрантов.

Литва, Польша и Латвия в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС.