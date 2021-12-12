Чита, , 13:08 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 12 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 480 884 человека. Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 544 630 человек. Повторно привились 95 165 жителей региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 12 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 91 778 (+303 за минувшие сутки).

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