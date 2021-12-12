Брюссель, 12 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft подала заявку в антимонопольное ведомство Евросоюза на одобрение сделки по поглощению специализирующейся на технологиях распознавания речи компании Nuance Communications. Об этом сообщает агентство Reuters.

Robert Scoble Microsoft

Microsoft объявила о сделке по поглощению Nuance в апреле 2021 года. Разработки Nuance должны помочь Microsoft улучшить собственные решения по распознаванию речи. Предполагается, что Microsoft будет использовать технологии Nuance в своих решениях по автоматизации административной работы и в сфере здравоохранения.

Сумма сделки составит более $16 млрд, что делает её второй по величине сделкой в истории Microsoft. Крупнейшее поглощение эта корпорация совершила в 2016 году, приобретя социальную сеть LinkedIn за $26 млрд.

Microsoft уже получила одобрение этой сделки от антимонопольных органов США и Австралии. Теперь в американской компании намерены добиться одобрения в Евросоюзе.

Ожидается, что Еврокомиссия вынесет решение по этой сделке в конце декабря 2021 года. Ранее регулятор Евросоюза попросил представителей отрасли сообщить о возможных негативных последствиях этой сделки.