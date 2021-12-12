Челябинск, , 13:00 — REGNUM Российская сноубордистка Анастасия Курочкина стала третьей на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе, который проходил на курорте «Банное» в Челябинской области. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сноуборд

В малом финале российская спортсменка одержала верх над Рамоной Хофмайстер из Германии.

При этом в финале представительница Японии Цубаки Мики победила Жюли Цогг из Швейцарии, которой Курочкина уступила на стадии полуфинала.

Отметим, следующий этап Кубка мира по сноуборду будет проходить в Италии 16 декабря.