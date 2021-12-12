Улан-Удэ, , 12:58 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтверждено пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончались двое пациентов в возрасте младше 65 лет и три человека старше этого возраста. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 2276 жителей.

По данным на 12 декабря, в ковидных стационарах Бурятии лечатся 1252 пациента, состояние 1010 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 133 тяжёлых больных находятся в реанимации, 77 подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1578 коек: занято — 1252, свободно — 326 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,3%», — отметили в оперштабе.