Рязань, , 12:45 — REGNUM В Рязани женщина и ее четверо детей отравились угарным газом, после оказания медпомощи они отпущены домой, идет проверка. Об этом 12 декабря сообщили в СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что 11 декабря 34-летняя женщина и четверо ее детей в возрасте от полугода до 11 лет, проживающие в доме по ул. Новикова-Прибоя, были доставлены в медучреждения с признаками отравления угарным газом.

Потерпевшим оказана помощь, сейчас они находятся дома.

Следователями организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.