Москва, 12 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Досрочную победу бразильского бойца смешанного стиля Чарльза Оливейры над американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 269 в Лас-Вегасе оценил 12 декабря экс-чемпион UFC в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Мои поздравления, чемпион, ты заслужил это», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Чарльз Оливейра победил досрочно представителя США Дастина Порье на турнире UFC 269 и смог сохранить свой титул чемпиона легчайшего дивизиона UFC.