Москва, , 12:42 — REGNUM Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ — заявила, что страны G7, призвавшие РФ и Украину вернуться за стол переговоров, расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки, и «таких ошибок у государств G7 немало». Об этом она 12 декабря написала в Telegram-канале.

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«Вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе; ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом; нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло», — написала Захарова.

Она также подчеркнула, что страны G7 пренебрегают одним из основополагающих постулатов — «уважение интересов меньшинства на примере безоговорочной поддержки киевского режима».

Захарова добавила, что государства G7 не хотят работать с правительством Украины над выполнением минских соглашений, а также «переваливают ответственность на РФ за собственную халтуру».

«Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров, а Украину с Украиной», — написала официальный представитель МИД РФ.