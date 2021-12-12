Абакан, , 12:39 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки подтверждено десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в числе умерших пять женщин в возрасте от 58 до 81 год и четверо мужчин 50−69 лет.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Таким образом, по данным федерального оперштаба, общее число умерших от COVID-19 в республике к 12 декабря достигло 1750.

В ковидных стационарах региона лечатся 838 пациентов. 17 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Под наблюдением врачей также остаются 3810 человек, контактировавших с носителями коронавируса.