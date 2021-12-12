Калуга, , 12:56 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 200 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 12 декабря. Днём ранее, 11 декабря, в регионе было зарегистрировано 199 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 613 человек, 57 968 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 10 106 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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