Элиста, , 12:38 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки подтверждён один случай смерти среди ковид-пациентов. Об этом 12 декабря информирует региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии победить COVID-19 не смогли 708 жителей Калмыкии, у которых был подтверждён коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии ситуацию с коронавирусом власти оценивают как стабильную. План вакцинации населения выполнен на 78%. Однако в регионе до конца января 2022 года продолжает действовать ряд ковид-ограничений.

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