Симферополь, , 12:34 — REGNUM Снижение заражения коронавирусом продолжается в Крыму, за последние сутки зафиксировано 289 случаев — сколько регистрировалось 3 сентября, в начале новой волны заболеваемости COVID-19. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

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За 11 декабря число заболевших составило 289, выздоровело — 389, отмечается в сообщении.

Максимальное число COVID-19 за сутки с начала пандемии было зафиксировано 19 ноября — 886.

Умерло за сутки с диагнозом COVID-19 24 человека, всего с начала пандемии скончалось 3 тыс. 894 человека.