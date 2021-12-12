Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Больше всего пользователи социальной сети Twitter в 2021 году обсуждали режиссёрскую версию супергеройского фильма «Лига Справедливости» Зака Снайдера. Об этом сообщается в блоге Twitter.

Цитата из к/ф «Лига справедливости». реж Зак Снайдер. 2021. США

Для составления рейтинга самых обсуждаемых фильмов в Twitter проанализировали сообщения пользователей с упоминанием названий фильмов и телесериалов. Наиболее активно пользователи этой социальной сети обсуждали супергеройские фильмы.

Самым обсуждаемым фильмов стала вышедшая в 2021 году режиссёрская версия «Лиги Справедливости». Вторую строчку занял ещё не вышедший супергеройский фильм «Человек-паук: Нет пути домой».

Третье место досталось фильму «Вечные» по комиксам Marvel. Пятёрку замкнули фильмы «Чёрная пантера» и «Чёрная вдова». В десятку также вошли «Бэтмен», «Шрек», «Годзилла против Конга», «Дюна» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Среди телешоу наибольшим интересом у пользователей Twitter пользовалась бразильская версия реалити-шоу «Большой Брат». В тройку лидеров рейтинга также вошли сериалы «Магическая битва» и «Игра в кальмара».