Владивосток, , 12:30 — REGNUM Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» переиграл хабаровскую команду «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра состоялась на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились Артём Гареев (10-я минута) и Владислав Калетник (23-я).

Автором единственной забитой шайбы гостей стал Иван Николишин (18-я, в большинстве).

Отметим, это вторая подряд победа «Адмирала» и 20 декабря клуб уже на выезде снова сыграет с «Амуром», выигравшим прошлый матч.