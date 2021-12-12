Кабул, , 12:28 — REGNUM Обеспокоенная плохой экономической ситуацией и ее негативными последствиями, Организация Объединенных Наций недавно заявила, что экономический кризис в Афганистане привел к значительному увеличению числа афганских беженцев в других странах.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что нехватка рабочих мест и другие экономические проблемы в Афганистане являются одними из причин увеличения числа просителей убежища. Он призвал мировое сообщество не оставлять Афганистан в одиночестве в этой ситуации.

« В конечном счете, сегодня страну контролируют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и международное сообщество должно применить практический подход к обеспечению прав женщин и меньшинств, — сказал Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев. — Я думаю, что если мы этого не сделаем, мы не сможем вывести Афганистан из тяжелой экономической и политической ситуации».

После смены правительства граждане Афганистана сильно обеспокоены плохой экономической ситуацией.

Иззат, торгующий бумажными полотенцами на улицах Кабула до полуночи, рассказал «ТОЛОньюс» о своих проблемах: «Я стою здесь с утра до вечера, работы нет, сегодня я заработал только 50 афгани. Клянусь Аллахом, утром я плакал, работы нет, вся молодежь сидит без работы».

Между тем министерство по делам беженцев и репатриации сообщает, что, по данным министерства, только в Иран каждый день выезжает более тысячи человек, что беспрецедентно для Афганистана.

Абдул Мутталиб Хаккани, пресс-секретарь Министерства по делам беженцев и репатриации, сказал «ТОЛО ньюс»: «Экономические потрясения и замораживание афганских активов международным сообществом ухудшили экономическую ситуацию в Афганистане, и молодые люди вынуждены уезжать за границу на заработки».

Организация Объединенных Наций неоднократно предупреждала, что Афганистан находится на грани самого серьезного гуманитарного кризиса в мире, но считается, что для улучшения экономического положения страны необходима система, гарантирующая экономическую деятельность.

«Создание рабочих мест для молодых людей и условий для предпринимателей создаст экономический цикл и позволит афганцам не уезжать за рубеж и создаст экономическую стабильность в стране», — сказал Ирадж Факири, эксперт по экономике.

Холда Фахим Аббас, профессор университета, говорит: «Первый шаг — выполнить обязательства, взятые миром перед афганским правительством, чтобы создать более совершенную экономическую систему в стране».

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в настоящее время в Иране проживает от трех до четырех миллионов афганцев, почти два миллиона из которых не имеют документов.