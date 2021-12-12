Москва, , 12:27 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает введение QR-кодов попыткой под благовидным предлогом подвергнуть ревизии конституционные права граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Сергей Миронов Kemlin.ru

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«И в этом случае истинные мотивы не лежат на поверхности. Вся эта затея не про пандемию и даже не про прививки. Это — попытка прощупать почву: насколько далеко можно зайти по пути демонтажа норм Конституции, насколько осуществим по отношению к Основному закону принцип «Если нельзя, но очень хочется, то можно», — рассуждает Миронов.

По его мнению, подобные действия «подрывают сами основы российской государственности».

Госдума на следующей неделе приступит к активной фазе обсуждение двух правительственных законопроектов о введении QR-кодов в России.

В России 12 декабря отмечают День Конституции.