Ермаковский район, Красноярский край, , 12:24 — REGNUM В Ермаковском и Курагинском районах Красноярского края в 2022 году начнётся капитальный ремонт двух бесхозных дамб. Ещё одно сооружение в Рыбинском районе будет ликвидирована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Разрушенная дамба в Красноярском крае Sledcom.ru

На эти цели из регионального бюджета выделят 62,6 млн рублей. При этом всего в крае насчитывается 36 гидротехнических сооружений, не имеющих собственников, большинство из которых имеют рекреационное, сельскохозяйственное или промышленное назначение.

«В зоне повышенного внимания минэкологии края остаются семь дамб. От подтопления они защищают почти 1,5 тысячи человек. Эти ГТС расположены в Минусинском, Ермаковском, Курагинском, Емельяновском районах и Зеленогорске», — отметили в правительстве.

По словам главы ведомства Павла Борзых, параллельно ведётся работа по определению хозяев дамб.