Москва, , 12:23 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о войсках США в Европе, заявив, что это «никак не способствует разрядке напряженности».

«Слишком много агрессивной риторики слышим из-за океана в последние недели. — сказал он, а эфире радиостанции «Говорит Москва». — Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности».

Ранее Байден заявил, что предупредил президента РФ Владимира Путина об отправке военных США в страны «Бухарестской девятки» (речь идет о европейских странах, расположенных на восточном фланге НАТО) «в случае нападения РФ на Украину».