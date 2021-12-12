Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM Участниками прививочной кампании от коронавируса в Ростовской области стали почти 1,9 млн человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» Николай Хижняк © ИА REGNUM

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По данным на утро 12 декабря, прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1 млн 899,53 тыс. человек (+ 3486 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 858,72 тыс. человек (+ 3276 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что высокие темпы вакцинации от COVID-19 Ростовская область демонстрировала в августе и сентябре. Прививочные кабинеты ежедневно посещали порядка 16 тыс. человек.

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