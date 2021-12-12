Москва, , 12:23 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает символичным, что День Конституции относится к памятным датам, но не является государственным праздником, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Памятные даты — это прежде всего славные вехи нашей истории. Кому-то очень хочется, чтобы к Конституции относились как к музейному экспонату, который не имеет отношения к повседневной жизни», — рассуждает Миронов.

По его убеждению, Основной закон — «не памятник прошлого, это настоящее и будущее России, за которые мы будем бороться».

Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.

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