Абу-Даби, , 12:15 — REGNUM Российский пилот команды «Хаас» чемпионата мира автогонок серии «Формула-1» Никита Мазепин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба команды.

Болиды «Формулы-1» на старте Edwin van Nes

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В результате российский автогонщик не сможет выйти на старт финальной гонки этапа Гран-При «Формулы-1» в Абу-Даби.

«Никита чувствует себя хорошо, заболевание проходит бессимптомно, но он уйдет на самоизоляцию и будет следовать рекомендациям врачей. Команда желает Никите здоровья и надеется на его возвращение в начале 2022 года, когда начнется предсезонная подготовка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, 22-летний Никита Мазепин проводит дебютный сезон в автогонках «Формулы-1» и на данный момент его лучшим результатом является 14-е место на Гран-при Азербайджана.