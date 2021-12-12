12 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:36 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

США передают Греции 1200 бронетранспортеров

Как заявляет «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), сближение Анкары с Москвой и закупка российских ракетных комплексов С-400 продолжает не лучшим образом сказываться на Турции. Вашингтон начал создавать для Анкары проблемы в вопросе закупки оружия, параллельно постепенно превращая Грецию в своего стратегического партнера. США поставят в Грецию 1200 бронетранспортеров на сумму около одного миллиарда долларов. Американцы, которые после окончания Второй мировой войны следовали принципам поддержания баланса в Эгейском море, в последние годы начали отступать от них. Сближение Турции с Россией и покупка ею российских С-400, а также тот факт, что Турция ведет себя как «непослушный ребенок» внутри НАТО, также сыграли немаловажную роль в принятии такого решения.

С-400 © ИА REGNUM

Жители сирийского Идлиба недовольны введением турецкой лиры

Как сообщает турецкая редакция Euronews, резкое обесценивание турецкой лиры больше всего сказалось на соседних странах. Из-за гражданской войны в Сирии ее национальная валюта не пользуется спросом в стране. С июня 2020 года по настоящее время в сирийском Идлибе используется турецкая лира. Противники президента Сирии Башара Асада надеялись на то, что внедрение лиры приведет к стабилизации экономики в регионе. Однако с начала прошлого года турецкая лира потеряла 40%, а инфляция за последний месяц достигла 20%. Жители Идлиба сообщили, что их уровень жизни и заработки сильно упали с тех пор, как они начали использовать турецкую лиру.

Башар Асад Kremlin.ru

США в очередной раз поддержали Кипр

Как пишет портал SHaber, администрация Байдена заняла позицию Кипра в вопросе урегулирования конфликта с Анкарой. Министерство иностранных дел Турции выразило недовольство таким решением, заявив, что этот шаг затрагивает континентальный шельф Турции в Восточном Средиземноморье. Администрация президента США Джо Байдена поддержала кипрские проекты по разведке природного газа после того, как Кипр предоставил лицензии на разведку компаниям Exxon Mobil и Qatar Petroleum. Позиция Вашингтона в отношении исключительной экономической зоны Республики Кипр остается прежней: он считает, что право на разработку ресурсов в исключительной экономической зоне принадлежит Кипру. Анкара заявила, что не допустит проведения незаконных разведок на своей территории. «Турция в очередной раз сознательно не соблюдает нормы международного права, выдвигая необоснованные претензии и нарушая суверенные права Республики Кипр», — подчеркнули в ответ в МИД Кипра. Никосия утверждает, что указанный в заявке на разведку район входит в его континентальный шельф.

Катар и Турция заключили соглашения на 15 миллиардов долларов

Как передает турецкая редакция BBC, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Катаре отметил: «На сегодняшний день мы подписали с Катаром 69 документов, в том числе в сфере политики, в области военной безопасности, экономики и культуры. Мы также пытаемся укрепить наше сотрудничество с другими странами Персидского залива. Шаги, которые мы предприняли с Катаром, одной из самых могущественных стран в регионе, являются подтверждением этому. Цифры немалые. Мы продолжаем развивать сотрудничество в области инвестиций. Катар проявляет очень большой интерес в адрес бизнесменов из Турции. Объем инвестиций составляет около 15 миллиардов долларов». Ранее министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдуррахман аль-Тани заявил, что на 7-м заседании Высшего стратегического комитета Турции и Катара ожидается подписание 12 новых соглашений. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с Халидом бен Мохаммедом аль-Аттией, заместителем премьер-министра и министром обороны Катара. «Работа, которую мы проводим здесь с Катаром, направлена не против третьих стран, а для защиты наших стран, наций и прав и для максимального увеличения нашей сдерживающей силы», — заявил Акар.

Реджеп Тайип Эрдоган в Катаре Tccb.gov.tr

«Мы рассматриваем новые возможности»

Как сообщает портал Ahval News, на пресс-конференции с министром иностранных Турции Мевлютом Чавушоглу министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулррахман Эс-Сани заявил, что они рассмотрели «траекторию развития турецкой экономики». Подчеркнув, что Катар планирует вложить в Турцию крупные и серьезные инвестиции, Эс-Сани сказал: «Этот кризис носит временный характер. Ин ша Аллах, он будет преодолен». Шейх добавил: «Меры, которые будут приняты нашими турецкими братьями, помогут преодолеть этот кризис. Наши отношения с Турцией очень крепкие. Мы продолжаем оказывать поддержку братской стране. Катар вкладывает большие инвестиции в Турцию, что положительно сказывается на экономике страны. И вы знаете, что инвестиции Катара в Турцию носят стабильный характер, и мы выйдем из этого кризиса еще более сильными».

Церемония награждения «Золотая бабочка — 2021»

Согласно сообщению турецкого телеканала NTV, 5 декабря 2021 года в Стамбуле состоялась ежегодная церемония награждения самой престижной телевизионной премии «Золотая бабочка / Altın Kelebek». На церемонии награждения, ведущими которой выступили Джем Давран и Чагла Чикел, самыми обсуждаемыми лицами стали Эзги Мола и Мерве Диздар. Объявленный певцом года Эдис взорвал зал своей песней «Чайки/Martılar». Мюге Анлы, получившая награду «Лучшая ведущая года», с трудом сдерживала слезы. Впервые в истории церемонии награждения «Золотая бабочка» одна и та же награда была вручена двум актрисам: Эзги Мола и Мерве Диздар, сыгравшие главные роли в сериале «Квартира невинных / Masumlar Apartmanı», были удостоены награды «Лучшая актриса года».

Турция не признает решений ЕС

Как пишет газета Sözcü, Эрдоган после своего официального визита в Катар провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не признает решение Европейского союза в отношении бывшего сопредседателя прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Селахаттина Демирташа, а также бизнесмена и гражданского активиста Османа Кавалы. ЕС инициировал процедуру привлечения к ответственности Турции из-за ее отказа освободить Демирташа и Кавалу, несмотря на решение Европейского суда по правам человека. На это Эрдоган ответил: «Мы не признаем решения, принятые Европейским союзом в отношении как Кавалы, так и Демирташа. Неужели непонятно? Нет — значит нет. Сколько раз мы это объясняли? Пусть делают все, что хотят».

3000 турецких полицейских отправятся в Катар

Как сообщает турецкий телеканал NTV, безопасность на чемпионате мира по футболу ФИФА — 2022 в Катаре помогут обеспечивать 3000 турецких полицейских. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. После заключительного заседания по проекту «Усиление гражданского надзора и сектора внутренней безопасности» Сойлу заявил, что Анкара взяла на себя огромную ответственность. Он отметил, что чемпионат мира по футболу будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года: в это время года — впервые.

Сулейман Сойлу Mfa.gov.ct.tr

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Турецкие источники сообщили Reuters, что в то время, как переговоры Эрдогана с Катаром продолжаются, встреча с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, который должен был посетить Доху, была отложена.

После неудержимого роста валютного курса Турция занимает 11-е место в мире и первое в Европе среди стран с самым высоким уровнем инфляции.

15 дел о лишении неприкосновенности 13 депутатов Демократической партии народов (ДПН), в том числе заместителя председателя парламентской группы Мерал Даныш Бешташ, были переданы на рассмотрение в парламент Турции.

После того, как на совместной пресс-конференции главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и его катарского коллеги шейха Мохаммеда бин Абдуррахмана аль-Тани репортер Reuters задал вопрос Чавушоглу, приехал ли он в Катар, чтобы запросить финансовой поддержки для преодоления экономического хаоса, который переживает Турция, телеканал TRT Haber, который транслировал встречу в прямом эфире, прекратил трансляцию.

На телеканале CNN Türk, в отношении которого от телеканала CNN International поступила жалоба за предвзятые передачи в пользу правительства, будет проведена проверка. Штаб-квартира CNN создала для этого специальный комитет.

В обвинительном заключении, подготовленном прокуратурой Анкары в отношении 103 отставных адмиралов, поделившихся с общественностью своим мнением о Конвенции Монтрё и канале «Стамбул», требуют применения наказания в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Стало известно, что двустороннее соглашение по обмену валют, подписанное между Турцией и Катаром в 2018 году, продлено еще на три года.

Депутат от оппозиционной Республиканской народной партии Турции Али Махир Башарыр в одной из телепрограмм, в которой он принимал участие, заявил, что турецкое правительство «хочет продать Катару землю аэропорта имени Ататюрка».

10 декабря текущего года во Всемирный день прав человека в Турции прошла вторая «Конвенция о свободе / Freedom Convention Turkey». На конференции, состоявшей из трех сессий, эксперты рассказали о нарушениях прав человека и несправедливостях, пережитых в Турции.