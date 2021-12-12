Москва, , 12:14 — REGNUM За последние сутки в Москве госпитализировано 714 человек с COVID, на ИВЛ в настоящее время находятся 569 человек. Об этом 12 декабря сообщает московский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В столице России выявлено 2862 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализировано за сутки 714 человек, на ИВЛ — 569 человек.

Выздоровели в Москве еще 3494 пациента. При этом в столице скончались 88 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и был положительный результат тестов на COVID-19.