Тес-Хемский район, Тува, , 12:12 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовала доклада по делу об убийстве шестимесячного ребёнка в Туве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, он также поручил дать оценку действиям матери и сотрудников органов профилактики.

Младенец Pixabay.com

10 декабря в полицию Тес-Хемского района республики обратилась женщина, заявив об исчезновении её сына. В тот день она распивала спиртное в гостях у подруги в селе Самагалтай. В какой-то момент она вышла из дома, чтобы снять деньги из банкомата, оставив ребёнка с хозяйкой. По возвращении она не нашла никого дома.

«В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому соседней территории в спортивной сумке обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти. В настоящее время 48-летняя хозяйка дома задержана, с её участием проводятся необходимые следственные действия», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Причину смерти ребёнка установят судмедэксперты.

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