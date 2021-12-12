Москва, , 12:10 — REGNUM Общее количество инфицированных коронавирусом в России с начала пандемии увеличилось до 10 млн 016 тыс. 896. Это следует из данных федерального оперштаба по борьбе с новым заболеванием от 12 декабря.

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При этом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 29 тыс. 929, впервые с 13 октября — оказалось менее 30 тыс. В относительном выражении прирост новых случаев — 0,3%.

Так, новые 2 тыс. 040 случаев заражения выявлены в Московской области, 2 тыс. 012 — в Санкт-Петербурге, 736 — в Краснодарском крае.

Продолжают лечение в настоящее время 986 тыс. 058 человек.