Москва, , 12:08 — REGNUM Информацию о том, что страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров разнесла в своём телеграмм канале 12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной:

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«Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. А их немало:

вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе; ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом;

попрание одного из собственных основополагающих постулатов — уважения интересов меньшинства (не по количественному признаку, а в связи с отсутствием возможности быть представленными во властных институтах) на примере безоговорочной поддержки киевского режима;

нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло;

переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что государства-члены «большой семерки» (G7) призывают Россию и Украину вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта между двумя странами, известила новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G7 в Ливерпуле 11 декабря.

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