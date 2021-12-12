Ростов-на-Дону, 12 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Дополнительные поезда, следующие из Ростова-на-Дону в Кисловодск и на курорт «Имеритинский», будут курсировать в период новогодних каникул. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Http://szd.rzd.ru Поезд

«Для удовлетворения спроса пассажиров в период новогодних и рождественских каникул назначены дополнительные поезда №655/656 Ростов-Главный — Имеретинский Курорт и №683/684 Ростов-Главный — Кисловодск», — сказано в сообщении.

Более 500 дополнительных составов запустят в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Поезда будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам.