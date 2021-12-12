Калгари, Канада, 12 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» обыграл команду «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась победой гостей со счетом 4:2.

В составе «Боюинз» заброшенными шайбами отметились Коннор Клифтон (18-я минута), Брэд Маршан (26-я), Чарли Макэвой (27-я) и Кёртис Лазар (43-я).

У хозяев голы забили Мэттью Ткачук (33-я, в большинстве) и Шон Монахан (59-я),

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем мачте «Бостон», одержавший вторую подряд победу, 15 декабря примет у себя клуб «Вегас Голден Найтс». «Калгари» потерпел подряд поражение и днем ранее в гостях встретится с командой «Чикаго Блэкхоукс».