Москва, , 12:01 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П.С. доложить о пассажирском лайнере, накануне изнившем курс из-за неопознанного самолета. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П.С. доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом накануне стало известно, что пассажирский самолет, который следовал рейсом из Екатеринбурга в Сочи, вынужден был изменить курс для уклонения от столкновения с неопознанным воздушным судном. На борту пассажирского лайнера на тот момент находились свыше 160 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в Краснодар, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево (Москва).