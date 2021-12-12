Главе СК доложат о лайнере, изменившем курс из-за неопознанного самолета
Москва, 12 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П. С. доложить о пассажирском лайнере, накануне изменившем курс из-за неопознанного самолета. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П. С. доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве», — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом накануне стало известно, что пассажирский самолет, который следовал рейсом из Екатеринбурга в Сочи, вынужден был изменить курс для уклонения от столкновения с неопознанным воздушным судном. На борту пассажирского лайнера на тот момент находились свыше 160 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в Краснодар, совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» (Москва).