Москва, , 12:00 — REGNUM Российские медики зарегистрировали 1132 смерти от COVID-19 за истекшие сутки. 12 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Работа скорой помощи в период пандемии коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сутками ранее в оперативном штабе сообщали о 1171 смерти от COVID-19. За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции жертвами болезни стали 289 483 человека.

Смертность от COVID-19 в России держится ниже отметки в 1200 случаев за сутки с 6 декабря. Число летальных исходов за сутки превышало этот показатель почти месяц — с 8 ноября 2021 года.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 млн. С начала пандемии выписано по выздоровлении 8,7 млн человек. Под медицинским наблюдением остаются 1,6 млн пациентов с COVID-19.

В оперативном штабе отмечают, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 55,7%. Полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли более 67 млн человек.

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