Томск, , 11:56 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки подтвердили 231 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Коэффициент распространения инфекции составил 1,04. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе за весь период пандемии достигло 58 571.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 42 741 человек, в том числе 207 за последние сутки. Жертвами коронавируса, по данным федерального оперштаба, стали 646 пациентов.