Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в День Конституции пожелал горожанам веры в доброе будущее.

Конституция Российской Федерации Classpic.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День Конституции – все новости»

Основной закон РФ, уверен сити-менеджер донской столицы, способствует укреплению межнационального мира и согласия, развитию исторических и культурных традиций. Основные положения Конституции РФ всегда нацелены на защиту каждого гражданина, наших прав и свобод, подчеркнул Логвиненко.

«Пусть наша страна из года в год становится еще более сильной и успешной. И этот успех зависит от каждого из нас. Своими благими делами мы должны делать всё возможное для процветания огромной державы. От всей души поздравляю ростовчан, россиян с этим праздником! Пусть в каждом доме будут жить счастье и вера в доброе будущее!» — пожелал сити-менеджер в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев в День Конституции РФ принял участие во всероссийской акции и написал правовой диктант. Глава региона получил сертификат за участие в акции, набрав 98 баллов из 100 возможных.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор написал правовой диктант ко Дню Конституции