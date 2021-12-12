Москва, , 11:50 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии в России превысило 10 млн. 12 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За истекшие сутки в России выявили 29 929 новых случаев COVID-19. Общее число подтверждённых случаев достигло 10 016 896.

Сутками ранее в оперативном штабе сообщали о 30 288 новых случаях COVID-19. В последний раз в России суточная заражаемость ниже отметки в 30 тыс. случаев фиксировалась в середине октября.

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на первую половину ноября. Максимальный суточный прирост новых случаев COVID-19 составил 41 335. Такие данные были зарегистрированы 6 ноября.

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