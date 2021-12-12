Гонконг, Китай, , 11:47 — REGNUM По сравнению с первоначальным вариантом коронавируса SARS-CoV-2 вакцина американо-германского консорциума Pfizer/BioNTech показала в 32 раза меньшую эффективность против штамма «Омикрон». К такому выводу пришла группа ученых из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга, передает 12 декабря газета South China Morning Post.

Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech Arne Müseler

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«Мы видим, что у большинства людей (после полной вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech) был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта SARS-CoV-2, однако эта способность была значительно — в 32 раза или более — снижена против разновидности «Омикрон», — заявил профессор медицинского факультета Университета Гонконга Малик Пейрис.

Также указывается, что в скором времени эта же группа ученых собирается обнародовать результаты исследования эффективности против разновидности «Омикрон» вакцины производства китайской компании Sinovac. При этом последняя изначально считается менее эффективной по выработке антител по сравнению с Pfizer/BioNTech.

В то же время, ученые заявили, что вакцины от COVID-19, по их мнению, могут защищать привитых ими людей от тяжелых последствий нового заболевания и летальных исходов от него.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) стало известно, что большая часть заразившихся в США штаммом коронавируса «Омикрон» полностью прошла вакцинацию от нового заболевания.