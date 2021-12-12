История вопроса

Документальными называются фильмы, созданные на основе съёмки реальных событий и людей. В этом состоит их отличие от игровых фильмов, в которых действие в кадре симулировано специально для съёмки.

Первые фильмы изобретателей кинематографа братьев Люмьер, такие как «Прибытие поезда», были документальными, но сам термин появился позже, в 1920-е годы. Документальные фильмы могут рассказывать о каких-либо событиях (хроника), а также быть учебными, познавательными, пропагандистскими или публицистическими.

Документальный фильм может содержать постановочные сцены, но они должны быть чётко обозначены как авторское видение описываемых событий, а не документ. Фильмы познавательной направленности, в которых постановочные сцены занимают значительную часть времени или всё время фильма, не могут быть признаны документальными. Также в последнее время появился жанр псевдодокументального кино, которое является игровым, но использует стилистику документального.

В наше время на телевидении и в кинотеатрах редко демонстрируют документальные фильмы. Интересующиеся могут посмотреть их на специализированных познавательных телеканалах или в интернете.

