Элиста, 12 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков принял участие в съёмках документального фильма «Отец». Согласились дать интервью авторам проекта также российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нургмагомедов и российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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«Термин «отцовская любовь» понимается хорошо тогда, когда ты сам становишься отцом. Мой отец научил меня труду и ответственности за общее дело. То, какую роль он занимает в моей жизни, не передать простыми словами», — написал Хасиков в Instagram.

Документальный фильм продолжительностью около 60 минут посвящён взаимоотношениям отцов и детей. Режиссёром киноленты выступил Семён Литовчин.