Челябинск, 12 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Челябинске более 200 человек были эвакуированы из здания областной больницы на улице Воровского. Об этом сообщили журналистам представители МЧС.

23.mchs.gov.ru На пожаре

Всего речь идёт о 203 гражданах. Среди них был 21 сотрудник учреждения. Их перевели в соседний корпус. Возгорание оперативно ликвидировали. Теперь учреждение снова работает в штатном режиме.

По данным ведомства, в подвале горели отложения пыли и мусора. Площадь очага составила 1 кв. метр. Пострадавших нет.