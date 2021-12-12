Канск, Красноярский край, 12 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В городе Канск Красноярского края вынесли приговор местному жителю, обвиняемого в совершении кражи из дома приятеля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Квартирный вор

По данным ведомства, потерпевший знал обвиняемого с детства, поэтому приютил его на несколько месяцев в своей съёмной квартире. Вскоре после того, как его задержали полицейские за имущественное преступление и поместили в изолятор, мужчина решил забрать вещи из квартиры друга. При этом он прихватил с собой бензопилу.

«Пропажу инструмента потерпевший смог обнаружить во время проведения с ним сотрудниками полиции следственных действий на месте проживания. Ущерб составил 25 тысяч рублей. О случившемся он написал заявление в органы внутренних дел», — отметили в управлении.

При вынесении приговора суд учёл, что обвиняемый был ранее условно осужден. В результате мужчина приговорён к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.