Москва, , 11:37 — REGNUM Мошенники придумали новый трюк, который позволяет им обмануть страховую компанию и получить дополнительные выплаты. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал заместитель директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Отмечается, что в случае ДТП мошенники заявляют о повреждениях автомобиля, которые были получены в другой ситуации:

«Граждане злоупотребляют страхованием, и в случае ДТП приписываются все повреждения, которые были получены до этого».

Еще одна мошенническая схема — намеренное ДТП: злоумышленники берут старый автомобиль, устраивают ДТП и выставляют себя его жертвой, сообщил Ефремов.