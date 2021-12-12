Ростов-на-Дону, 12 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассе Новочеркасск — Каменоломни случилось смертельное ДТП, в результате которого травмы получила 14-летняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 11 декабря в Октябрьском (сельском) районе. Водитель Lada Granta, предположительно, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ока» (ВАЗ-111 130). В результате ДТП от полученных травм на месте скончался водитель ВАЗ-111 130, его 14-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу. Телесные повреждения получил и предполагаемый виновник аварии.

Обстоятельства аварии выясняются.