Москва, , 11:35 — REGNUM Кинорежиссер Александр Сокуров хотел бы «за чашкой чая» узнать мнение президента России Владимира Путина по вопросам, которых у него «полно». Он заявил об этом 12 декабря, его слова приводит ТАСС.

Александр Сокуров выступает в «Ельцин-центре» (сс) Иван Абатуров

«Если будет конкретное предложение (о встрече с российским лидером — ред.) — конечно. Мне очень интересно: есть, что обсудить», — сказал он.

Также кинорежиссер добавил, что ему хотелось бы узнать мнение Путина «за чашкой чая», а не в «напряженной атмосфере» Совета по правам человека и ее трансляции.

«Если поступит предложение, я, конечно, не откажусь. Там полно вопросов», — добавил Сокуров.

При этом он призвал не раздувать истерию по поводу его заявлений во время заседания СПЧ совместно с президентом России.

«Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», — добавил Сокуров.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря президент России раскритиковал слова Сокурова о том, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими и потому, по его мнению, нужно отпустить всех тех, кто не хочет жить с Россией.

«У нас 2000 территориальных претензий по стране. Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — спросил Путин Сокурова и попросил его не превращать встречу в ток-шоу, отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.

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