Киев, , 11:32 — REGNUM На новом украинско-турецком заводе начнут создавать реактивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа ANKA. И по характеристикам новое поколение ANKA будет превосходить БПЛА Bayraktar. Об этом 12 декабря сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает «Диалог.ua».

По его словам, первый завод по производству беспилотников уже начали строить в городе Василькове.

«Они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. … На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и тому подобное», — заявил Арестович, добвив, что речь идет не о поршневых беспилотниках, а о реактивных.

Первая партия беспилотников должна быть выпущена в конце 2022 г., отметил он.