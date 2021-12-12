Улан-Удэ, , 11:30 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число случаев за весь период пандемии достигло 72 564.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 195 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 258 пациентов, а всего к настоящему времени излечились 66 345 человек. По состоянию на 12 декабря, более 13,1 тыс. жителей остаются в числе контактных лиц.