Москва, , 11:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем путешественника Федора Конюхова и назвал его сильным духом человеком. Телеграмма опубликована 12 декабря на сайте Кремля.

«В нашей стране и далеко за ее пределами вас знают как яркого, неординарного, сильного духом человека, отважного и неутомимого путешественника. — написал президент. — Ваши уникальные экспедиции и походы достойно продолжают замечательные традиции русских исследователей и первооткрывателей, поражают масштабностью и смелостью замысла и, конечно, имеют большое значение для воспитания молодежи».

Также Путин пожелал Конюхову бодрости духа и успехов во всех начинаниях.