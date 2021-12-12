Вашингтон, 12 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Большая часть заразившихся в США штаммом коронавируса «Омикрон» полностью прошла вакцинацию от нового заболевания. Это следует из обнародованных данных американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает 12 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации CDC, в 34 из 43 случаев заражения новой разновидностью SARS-CoV-2 на территории страны это были люди, полностью прошедшие вакцинацию от COVID-19, из числа которых 14 человек сделали бустерные прививки.

При этом специалисты отметили, что у пяти человек из этого числа заражение штаммом коронавируса «Омикрон» произошло менее чем через 14 дней после полной вакцинации, в момент, когда в организме еще не сформировалась полная защита.

Также в CDC уточнили, что у большой части заразившихся «Омикроном» наблюдались только легкие симптомы — кашель, заложенность носа и усталость, и значительно реже у них отмечались тошнота, рвота, одышка, диарея, а также потеря вкуса или запаха.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вернувшиеся из ЮАР граждане России, у которых ранее выявили штамм коронавируса «Омикрон», переносят заболевание легко.