Набережные Челны, Татария, , 11:21 — REGNUM На территории мемориального комплекса «Родина-мать» в Набережных Челнах подростки погасили Вечный Огонь, прокуратура проводит проверку инцидента. Об этом 12 декабря сообщил старший помощник прокурора Татарии Руслан Галиев.

Он отметил, что ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, и даст оценку работе органов системы профилактики.

В отношении виновных должностных лиц поставят вопрос об ответственности, добавил он.

Ранее в сети появилось видео, на котором двое подростков забрасывают Вечный Огонь снегом. Подростки установлены, с ними проведена беседа, пишут местные СМИ.