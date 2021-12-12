Набережные Челны, Татария, 12 декабря 2021, 11:21 — REGNUM На территории мемориального комплекса «Родина-мать» в Набережных Челнах подростки погасили Вечный Огонь, прокуратура проводит проверку инцидента. Об этом 12 декабря сообщил старший помощник прокурора Татарии Руслан Галиев.
Он отметил, что ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, и даст оценку работе органов системы профилактики.
В отношении виновных должностных лиц поставят вопрос об ответственности, добавил он.
Ранее в сети появилось видео, на котором двое подростков забрасывают Вечный Огонь снегом. Подростки установлены, с ними проведена беседа, пишут местные СМИ.